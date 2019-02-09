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Нобелівського лауреата та екс-президента звинувачують у сексуальних домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Колишня "Міс Коста-Рика" звинуватила екс-президента цієї країни, лауреата Нобелівської премії миру Оскара Аріаса, у домаганнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

За словами жінки, у 2015-му році Аріас проти її бажання мацав та цілував її в його будинку. Прокуратура країни підтвердила, що проти Аріаса подано заяву щодо сексуальних домагань. Загалом уже 5 жінок звинуватили Аріаса у різних діях, від небажаних дотиків та коментарів сексуального характеру до домагань.

Аріас заперечив перші звинувачення на свою адресу, але вже деякий час він та його юрист відмовляються коментувати закиди — з огляду на майбутній судовий розгляд.

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Оскар Аріас отримав Нобелівську премію миру у 1987-му році за зусилля, спрямовані на завершення кризи у Центральній Америці. Аріас був президентом Коста-Рики двічі, з 1986 по 1990 та з 2006-го по 2010-й роки.

Як відзначає канал CNN, Аріас створив “Фонд Аріса за мир та прогрес людини”, який виступає за контроль за обігом зброї та гендерну рівність.

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Як повідомляв УНН, Папа Франциск вперше публічно прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснюють сексуальну наругу над черницями, і заявив, що він сповнений рішучості зробити більше для боротьби з цією проблемою.

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