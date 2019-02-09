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Нобелевского лауреата и экс-президента обвиняют в сексуальных домогательствах

Нобелевского лауреата и экс-президента обвиняют в сексуальных домогательствах

Киев  •  УНН

 • 8413 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бывшая "Мисс Коста-Рика" обвинила экс-президента этой страны, лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса, в домогательствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По словам женщины, в 2015-м году Ариас против его желания щупал и целовал её в его доме. Прокуратура страны подтвердила, что против Ариаса подано заявление о сексуальных домагательствах. Суммарно, уже 5 женщин обвинили Ариаса в различных действиях, от нежелательных прикосновений и комментариев сексуального характера в притязаний.

Ариас возразил первым обвинения в свой адрес, но уже некоторое время он и его юрист отказываются комментировать обвинения - учитывая будущее судебное разбирательство.

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Оскар Ариас получил Нобелевскую премию мира в 1987-м году за усилия, направленные на завершение кризиса в Центральной Америке. Ариас был президентом Коста-Рики дважды, с 1986 по 1990 и с 2006-го по 2010-й годы.

Как отмечает канал CNN, Ариас создал "Фонд Ариса за мир и прогресс человека", который выступает за контроль за оборотом оружия и гендерное равенство.

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Как сообщал УНН, Папа Франциск впервые публично прокомментировал скандал со священниками и епископами, которые осуществляют сексуальное надругательство над монахинями, и заявил, что он полон решимости сделать больше для борьбы с этой проблемой.

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