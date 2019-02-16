Трамп: Премьер-министр Японии выдвинул меня на Нобелевскую премию мира

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128324 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129009 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124733 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159671 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117800 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145263 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп: Премьер-министр Японии выдвинул меня на Нобелевскую премию мира

Трамп: Премьер-министр Японии выдвинул меня на Нобелевскую премию мира

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его фигуру на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Премьер-министр Японии Абэ передал мне очень красивую копию письма, которое он отправил людям, которые присуждают то, что называется Нобелевской премией. Он сказал: "Я с уважением выдвигаю Вас от имени Японии. Я прошу их вручить Нобелевскую премию мира", - заявил американский лидер. Трамп добавил, что поблагодарил премьер-министра Абэ за такую честь.

В частности, он воспользовался возможностью для критики своих политических конкурентов, а именно, экс-президента США Барака Обаму, который был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Дональд Трамп заявил, что Обама даже не знал, за что получил премию, пробыв на церемонии награждения "меньше 15-ти секунд".

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Как сообщал УНН, Нобелевского лауреата и экс-президента обвиняют в сексуальных домогательствах.

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