Трамп: Премьер-министр Японии выдвинул меня на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его фигуру на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Премьер-министр Японии Абэ передал мне очень красивую копию письма, которое он отправил людям, которые присуждают то, что называется Нобелевской премией. Он сказал: "Я с уважением выдвигаю Вас от имени Японии. Я прошу их вручить Нобелевскую премию мира", - заявил американский лидер. Трамп добавил, что поблагодарил премьер-министра Абэ за такую честь.
В частности, он воспользовался возможностью для критики своих политических конкурентов, а именно, экс-президента США Барака Обаму, который был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Дональд Трамп заявил, что Обама даже не знал, за что получил премию, пробыв на церемонии награждения "меньше 15-ти секунд".
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Как сообщал УНН, Нобелевского лауреата и экс-президента обвиняют в сексуальных домогательствах.