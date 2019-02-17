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Рішення Трампа про надзвичайний стан оскаржили в суді

Рішення Трампа про надзвичайний стан оскаржили в суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Не минуло і двох днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через ситуацію на південному кордоні, а юристи вже заходились оскаржувати це рішення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

В п’ятницю неурядова організація Public Citizen подала позов до суду в Вашингтоні, вимагаючи від імені трьох землевласників у Техасі та групи з охорони навколишнього середовища, заблокувати оголошення надзвичайного стану, повідомляє The Washington Post.

За цим, ймовірно, йтимуть і інші позови.

“Дональд Трамп, побачимось в суді!” — заявив губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюзом в п’ятницю, а прокурор Каліфорнії Хав’єр Бечерра оголосив, що планує співпрацювати з іншими штатами, щоб вжити правових дій проти Білого Дому.

Неурядова організація з захисту громадянських свобод The American Civil Liberties Union теж заявила про підготовку до подання позову на початку наступного тижня.

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Надзвичайний стан у США оголошувався 60 разів з часу введення в дію відповідного закону в 1976-му, пише NPR. Серед 31 надзвичайного стану, який діє тепер, є і рішення від 16 березня 2014 року прийняте у відповідь на російське вторгнення до Криму а також рішення від 1 квітня 2015 року прийняте у відповідь на кібернапади на США, які надають повноваження урядові США блокувати активи причетних до цих злочинів осіб.

В трьох чвертях випадків надзвичайний стан у США оголошувався, щоб запровадити санкції, або торговельні обмеження проти інших країн. В решті випадків надзвичайний стан оголошувався після терористичних нападів, або природних катаклізмів, пише NPR. Тому теперішнє рішення Трампа про оголошення надзвичайного стану стоїть окремо.

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Оголошення надзвичайного стану дозволяє Трампу використати кошти, відведені державних бюджетом США на інші цілі, на побудову стіни. За словами голови апарату Білого дому Міка Малвені, загалом 8 мільярдів доларів буде спрямовано на побудову стіни.

У промові під час проголошення надзвичайного стану, Трамп визнав, що він очікує що дане рішення буде оскаржене у судових інстанціях. Трамп сподівається, що Адміністрація зрештою переможе у суді.

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