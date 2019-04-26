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Решение ВТО по транзитным ограничениям России вступило в силу

Решение ВТО по транзитным ограничениям России вступило в силу

Киев  •  УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Решение Всемирной торговой организации об отсутствии нарушений со стороны Российской Федерации по делам о транзитных ограничениях для Украины вступило в силу. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, передает УНН.

Сообщается, что сегодня, 26 апреля, Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад третейской группы по спору DS 512 "Российская Федерация – меры по ограничению транзитного движения", инициированному Украиной в 2016 году.

Отмечается, что в докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО.

Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу.

Напомним, с 1 января 2016 года РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию РФ в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 – и в Кыргызстан.

В 2017 году Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита через территорию Российской Федерации.

Как сообщал УНН, Всемирная торговая организация не признала нарушением транзитные ограничения для Украины через территорию Российской Федерации.

В МЭРТ Украины заявили, что решение ВТО об отсутствии нарушений со стороны ФР по делам о транзитных ограничениях означает, что действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии РФ, являются абсолютно оправданными.

Позже в Минэкономразвития посоветовали не оспаривать дело в отношении транзитных ограничений РФ.

Украинские Национальные Новости

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