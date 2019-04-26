Рішення СОТ щодо транзитних обмежень Росії набуло чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рішення Світової організації торгівлі про відсутність порушень з боку Російської Федерації у справах про транзитні обмеження для України набуло чинності. Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні, 26 квітня, Орган з вирішення спорів СОТ затвердила звіт групи експертів щодо спору DS 512 "Російська Федерація - заходи з обмеження транзитного руху", ініційованого Україною у 2016 році.
Зазначається, що в доповіді третейська група експертів прийшла до висновку про те, що всі оскаржувані Україною російські заходи відповідають правилам СОТ.
Україна утрималася від апеляції даного рішення, і з сьогоднішнього дня рішення остаточно набуло чинності.
Нагадаємо, з 1 січня 2016 року РФ ввела обмеження транзитного руху автомобільними і залізничними шляхами з території України через територію РФ до Республіки Казахстан, а з 1 липня 2016 - і в Киргизстан.
У 2017 році Україна направила до СОТ вимогу про створення групи експертів в рамках справи про численні обмеження транзиту через територію Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, Світова організація торгівлі не визнала порушенням транзитні обмеження для України через територію Російської Федерації.
У МЕРТ України заявили, що рішення СОТ про відсутність порушень з боку ФР у справах про транзитні обмеженнях означає, що дії України в торговельно-економічній сфері, спрямовані на протидію агресії РФ, є абсолютно виправданими.
Пізніше в Мінекономрозвитку порадили не оскаржувати справу стосовно транзитних обмежень РФ.