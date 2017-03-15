Решение СНБО правоохранители выполнят в определенный штабом АТО способ - А.Шевченко

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении товарного сообщения с оккупированными территориями будет выполнено силами Национальной полиции и Национальной гвардии в способ, определенный штабом АТО. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

 

 

"Решение будет выполнено силами Нацполиции и Нацгвардии способом, который утвердит штаб АТО. Обязательно ", - сказал А.Шевченко.

Также он прокомментировал ситуацию на месте блокады.

"Сейчас ситуация стабильная. Подразделения Нацполиции и Нацгвардии несут службу в усиленном режиме, согласно последнему распоряжению штаба Антитеррористической операции о введении временных дополнительных ограничений и усиление службы на блокпостах и ​​в целом по зоне АТО ", - сказал он.

Напомним, сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.

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