Решение СНБО правоохранители выполнят в определенный штабом АТО способ - А.Шевченко

"Решение будет выполнено силами Нацполиции и Нацгвардии способом, который утвердит штаб АТО. Обязательно ", - сказал А.Шевченко.

Также он прокомментировал ситуацию на месте блокады.

"Сейчас ситуация стабильная. Подразделения Нацполиции и Нацгвардии несут службу в усиленном режиме, согласно последнему распоряжению штаба Антитеррористической операции о введении временных дополнительных ограничений и усиление службы на блокпостах и ​​в целом по зоне АТО ", - сказал он.

Напомним, сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.