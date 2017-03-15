Рішення РНБО правоохоронці виконають у визначений штабом АТО спосіб — А.Шевченко

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення товарного сполучення з окупованими територіями буде виконано силами Національної поліції і Національної гвардії у спосіб, визначений штабом АТО. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив речник МВС України Артем Шевченко.

 

 

“Рішення буде виконано силами Нацполіції і Нацгвардії у спосіб, який затвердить штаб АТО. Обов’язково”, — сказав А.Шевченко.

Також він прокоментував ситуацію на місці блокади.

“Зараз ситуація стабільна. Підрозділи Нацполіції і Нацгвардії несуть службу у посиленому режимі, відповідно до останнього розпорядження штабу Антитерористичної операції про введення тимчасових додаткових обмежень і посилення служби на блокпостах і загалом по зоні АТО”, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.

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