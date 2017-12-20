Решение об участии паралимпийцев РФ на Играх-2018 перенесено на сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит окончательное решение по паралимпийского комитета Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Во вторник, 19 декабря, директор по связям с общественностью МПК Крэг Спенс заявил, что: "Исполком провел совещание сегодня днем, завтра мы опубликуем пресс-релиз с информацией относительно ПКР (Паралимпийского комитета России - Ред.). Наша пресс-конференция, запланированная на пятницу, отменена”.
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Следует отметить, что российским паралимпийцам, которые имеют допуск к квалификационным стартам Игр в Пхенчхан под паралимпийским флагом, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Напомним, в начале 2017 Россию не допустили к квалификации на Паралимпиаде-2018.