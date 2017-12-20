Рішення про участь паралімпійців РФ на Іграх-2018 перенесено на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) оголосить остаточне рішення стосовно паралімпійського комітету Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У вівторок, 19 грудня, директор зі зв’язків з громадськістю МПК Крег Спенс заявив, що: “Виконком провів сьогодні вдень нараду, завтра ми опублікуємо прес-реліз з інформацією щодо ПКР (Паралімпійського комітету Росії). Наша прес-конференція, запланована на п’ятницю, скасована”.
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Слід зазначити, що російським паралімпійцям, які мають допуск до кваліфікаційних стартів Ігор у Пхенчхан під паралімпійським прапором, заборонено публікувати у соціальних мережах повідомлення, в яких вони асоціюють себе зі своєю країною. Про це повідомила старший тренер паралімпійської збірної Росії з лижних гонок та біатлону Ірина Громова.
Нагадаємо, на початку 2017 року Росію не допустили до кваліфікації на Паралімпіаду-2018.