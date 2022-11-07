Решение о поездке путина на саммит G20 примут на этой неделе – песков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. К концу этой недели будет решено, поедет ли российский диктатор владимир путин на Бали для участия в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
"Мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20 – ред.)", – сказал песков журналистам.
На вопрос, примут ли это решение на этой неделе, он сказал: "безусловно".
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что если российский диктатор владимир путин будет участвовать в саммите G20, то Украины не будет.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие путина на саммите G20 – совершенно неправильный сигнал для глобальных политических элит.