Рішення про поїздку путіна на саміт G20 ухвалять цього тижня – пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До кінця цього тижня буде вирішено, чи поїде російський диктатор володимир путін на Балі для участі у саміті G20. Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Ми проінформуємо вас усіх, коли рішення буде ухвалено (про поїздку на саміт G20 – ред.)", – сказав пєсков журналістам.
На запитання, чи ухвалять це рішення цього тижня, він сказав: "безумовно".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо російський диктатор володимир путін братиме участь у саміті G20, то України не буде.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність путіна на саміті G20 – абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт.