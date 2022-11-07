Рішення про поїздку путіна на саміт G20 ухвалять цього тижня – пєсков

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"Ми проінформуємо вас усіх, коли рішення буде ухвалено (про поїздку на саміт G20 – ред.)", – сказав пєсков журналістам.

На запитання, чи ухвалять це рішення цього тижня, він сказав: "безумовно".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо російський диктатор володимир путін братиме участь у саміті G20, то України не буде.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність путіна на саміті G20 – абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт.