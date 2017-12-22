Решение арбитража по транзиту будет определяющим для продолжения сотрудничества с "Газпромом" - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту будет определяющим относительно дальнейшего сотрудничества с ПАО "Газпром". Об этом сказал в эфире "5 канала" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
"Очень важно получить решение в конце февраля по транзиту. Это решение, я думаю, будет иметь кардинальное влияние на наши дальнейшие отношения с "Газпромом", - заявил Коболев.
Как сообщал УНН, "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.
Позже Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не подтвердил, что НАК должен заплатить ПАО "Газпром", в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, 2 млрд долл. за поставленный газ.