Решение арбитража по транзиту будет определяющим для продолжения сотрудничества с "Газпромом" - Коболев

"Очень важно получить решение в конце февраля по транзиту. Это решение, я думаю, будет иметь кардинальное влияние на наши дальнейшие отношения с "Газпромом", - заявил Коболев.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Позже Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не подтвердил, что НАК должен заплатить ПАО "Газпром", в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, 2 млрд долл. за поставленный газ.