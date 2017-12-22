Рішення арбітражу по транзиту буде визначальним для продовження співпраці з “Газпромом” — Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту буде визначальним щодо подальшої співпраці з ПАТ “Газпром”. Про це сказав в ефірі “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Дуже важливо отримати рішення в кінці лютого по транзиту. Це рішення, я думаю, матиме кардинальний вплив на наші подальші відносини з “Газпромом”, — заявив Коболєв.
Як повідомляв УНН, "Нафтогаз України" виграв арбітраж у позові проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.
Пізніше Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв не підтвердив, що НАК має сплатити ПАТ “Газпром”, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, 2 млрд дол. за поставлений газ.