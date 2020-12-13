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Рынок "Столичный" переоформили на нового владельца чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами

Рынок "Столичный" переоформили на нового владельца чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами

Киев  •  УНН

 • 24067 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Утром 12 декабря на Facebook-странице рынке “Столичный” появилось сообщение о якобы начале рейдерской атаки на предприятии. А уже вечером того же дня новый владелец рынка, киевский предприниматель Евгений Горбач, подтвердил переход под его контроль 54% доли рынка.

Наша редакция постаралась разобраться с происходящим вокруг рынка “Столичный” и что стоит за этими заявлениями.

Как известно, уже несколько месяцев существует конфликт между текущим бенефициаром пидприемтсва Александром Стельмахом, которого СМИ также называют номинальным владельцем рынка в интересах Юрия Иванющенко, близкого соратника президента беглого Януковича и украинской-литовской компанией Stolitsa Group.

Stolitsa Group утверждает, что к началу 2020 года достигла соглашения о выкупе мажоритарной доли рынка у Александра Стельмаха, выдала соответствующий аванс, но продавец перестал выполнять свои обязательства. Иностранные инвесторы решили защищать свои права через юридические механизмы и уже 9 декабря появилась информация о вручении подозрения Стельмаху по статье “мошенничество”.

Именно на этом этапе текущие владельцы рынка решили переоформить конфликтную долю на нового владельца, чтобы вывести из-под удара Стельмаха и избежать выполнения своих обязательств перед Stolitsa Group.

По информации наших источников, организатором схемы выступил Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента во времена Януковича, который сегодня занимается снятием санкций из представителей предыдущего режима, многие из которых успешно вернулись в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Сейчас Портнов обеспечивает юридическое сопровождение по всем активам Юрия Иванющенко в Украине.

Именно по его инициативе 70% в ООО “Аграрный маркетинговый центр”, которому принадлежит 77% в ООО “РСГП “Столичный” было переоформлено на Евгения Горбача, который является директором-подписантом в фирмах Ивана Гранцева и Евгения Веничука, близких соратников и бизнес-партнеров Андрея Портнова.

Что интересно, по данным журналиста проекта “Наши деньги” Юрия Николова, Веничук был среди близких к Портнову юристов, через которых осуществлялось финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского.

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