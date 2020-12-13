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Ринок "Столичний" переоформили на нового власника щоб не виконувати зобов'язання перед інвесторами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Зранку 12 грудня на Facebook-сторінці ринку “Столичний” з’явилося повідомлення про начебто початок рейдерської атаки на підприємтсво. А вже ввечорі того ж дня новий власник ринку, київський підприємець Євген Горбач, підтвердив перехід під його контроль 54% частки ринку.

Наша редакція постаралася розібратися з тим що відбувається навколо ринку “Столичний” та що стоїть за цими заявами.

Як відомо, вже декілька місяців існує конфлікт між поточним бенефіціаром підприємтсва Олександром Стельмахом, якого ЗМІ також називають номінальним власником ринку в інтересах Юрія Іванющенка, близького соратника президента-втікача Януковича та українсько-литовською компанією Stolitsa Group.

Stolitsa Group стверджує, що на початку 2020 року досягла угоди про викуп мажоритарної частки ринку у Олександра Стельмаха, видала відповідний аванс, але продавець перестав виконувати свої зобов’язання. Іноземні інвестори вирішили захищати свої права через юридичні механізми і вже 9 грудня з’явилася інформація про вручення підозри Стельмаху за статтею “шахрайство”.

Саме на цьому етапі поточні власники ринку вирішили переоформити конфліктну частку на нового власника, щоб вивести з-під удару Стельмаха та уникнути виконання своїх зобов’язань перед Stolitsa Group.

За інформацією наших джерел, організатором схеми виступив Андрій Портнов, екс-заступник голови Адміністрації президента в часи Януковича, який сьогодні займається зняттям санкцій з представників попереднього режиму, багато з яких успішно повернулися в Україну після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Зараз Портнов забезпечує юридичний супровід по всіх активах Юрія Іванющенка в Україні.

Cаме за його ініціативою 70% у ТОВ “Аграрний маркетинговий центр”, якому належить 77% у ТОВ “РСГП “Столичний” було переоформлено на Євгена Горбача, який є директором-підписантом в фірмах Івана Гранцева та Євгена Веничука, близьких соратників та бізнес-партнерів Андрія Портнова.

Що цікаво, за даними журналіста проекту “Наші гроші” Юрія Ніколова, Веничук був серед близьких до Портнова юристів, через яких відбувалося фінансування передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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