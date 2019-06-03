Рынок новых автомобилей в Украине показал незначительный рост
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Майский рынок новых автомобилей отличился слабым ростом - на 1,6% против аналогичного периода прошлого года - и неожиданным бестселлером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
"В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем в прошлом году", - сообщает "Укравтопром".
Наибольшим спросом в прошлом месяце, как отмечается, у украинцев пользовались автомобили марки Toyota - 1238 новых автомобилей на рынке в мае. Таким образом, прошлогодний показатель этого японского бренда улучшился почти на 46%, отметили в ассоциации.
Второй по популярности стала Renault - 967 новых легковых автомобилей этой марки за месяц. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Renault в Украине вырос на 29%. Несмотря на незначительное снижение (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занимает Hyundai. В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.
Четвертую строчку майского рейтинга возглавил Nissan - 468 реализованных авто и 26% роста по сравнению с маем прошлого года. Завершает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 авто (+18%).
Также в ТОП-10 майского рынка попали: Skoda - 319 шт. (-17%); Volkswagen - 314 шт. (-24%); Mitsubishi - 250 шт. (+57%); Mazda - 215 шт. (-13%); Suzuki - 205 шт. (-11%).
"Титул бестселлера месяца на этот раз получил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель", - указали в ассоциации.
Напомним, в апреле вырос спрос на электромобили.