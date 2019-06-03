Ринок нових автомобілів в Україні показав незначне зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Травневий ринок нових автомобілів відзначився слабким зростанням - на 1,6% проти аналогічного період минулого року - і несподіваним бестселером. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані асоціації автовиробників "Укравтопром".
"У травні 2019 року на українському ринку було реалізовано 6,9 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 1,6% більше, ніж торік", - повідомляє "Укравтопром".
Найбільшим попитом у минулому місяці, як зазначається, в українців користувалися автомобілі марки Toyota - 1238 нових автомобілів на ринку у травні. Таким чином, минулорічний показник цього японського бренду покращився майже на 46%, зазначили в асоціації.
Другою за популярністю стала Renault - 967 нових легкових автомобілів цієї марки за місяць. У порівнянні з травнем 2018 року попит на нові Renault в Україні зріс на 29%. Попри незначне зниження (0,6%) від свого торішнього показника, третє місце посідає Hyundai. В активі цієї марки 501 зареєстрований автомобіль.
Четверту сходинку травневого рейтингу очолив Nissan – 468 реалізованих авто і 26% зростання в порівнянні з травнем минулого року. Завершує лідерську п’ятірку KIA з результатом 445 авто (+18%).
Також у ТОП-10 травневого ринку потрапили: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+ 57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).
"Титул бестселера місяця цього разу отримав автомобіль Toyota RAV-4, на якому свій вибір зупинив 551 покупець", - вказали в асоціації.
Нагадаємо, у квітні зріс попит на електромобілі.