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Рынки курятины и подсолнечного масла признаны наиболее организованными в Украине

Рынки курятины и подсолнечного масла признаны наиболее организованными в Украине

Киев  •  УНН

 • 10294 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинский рынок курятины и подсолнечного масла представлен самой маленькой разницей в стоимости продуктов между регионами. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.

Он пояснил, что сегодня самая высокая стоимость тушки куриной фиксируется в Черновицкой области - 57,5 ​​грн за килограмм продукта. Средняя стоимость продукта по Украине - 53,7 грн за кг. Следовательно, разница в цене составляет всего 3,8 грн или 7%. На рынке подсолнечного масла этот показатель составляет 6%.

"Чем меньше разница в стоимости продуктов между регионами, тем более организованным является рынок этого продукта. Среди всех продуктов наименьшая разница между регионами на рынках курятины и подсолнечного масла. Именно в этих отраслях доля отдельных игроков высока, если не ключевая. А самая большая разница в ценах - по картофелю и салу, являющихся продуктами, которые производятся практически только в домохозяйствах. Поэтому и ценообразование является хаотичным", - пояснил приведенную статистику эксперт.

По сравнению с курятиной, ценообразование на рынке свинины и говядины является менее организованным. К примеру, самая высокая стоимость свинины - в Закарпатской области - 123,2 грн за килограмм продукта. Средняя стоимость продукта по Украине - 107,9 грн за кг. Следовательно, разница в цене составляет всего 15,3 грн или 14%. А на рынке говядины этот показатель составляет 11%.

Как сообщал УНН, по данным Госстатистики, в прошлом году курятина оставалась самым дешевым видом мяса.

В новом году мясо курицы продолжает держать пальму первенства по минимальным ценовым показателям. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, килограмм свинины - за 65,1 грн. А говядина обходилась украинцам в среднем в 70 грн за килограмм продукта.

Также в прошлом году Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС, нарастив годовой экспорт продукта на 41,9%.

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