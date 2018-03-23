Ринки курятини та олії визнані найбільш організованими в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Український ринок курятини та соняшникової олії представлений найменшою різницею у вартості продуктів між регіонами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.
Він пояснив, що сьогодні найвища вартість тушки курячої фіксується у Чернівецькій області - 57,5 грн за кілограм продукту. Середня вартість продукту по Україні - 53,7 грн за кг. А отже, різниця в ціні становить всього 3,8 грн або 7%. На ринку соняшникової олії цей показник становить 6%.
"Чим менша різниця у вартості продуктів між регіонами, тим більш організованим є ринок цього продукту. Серед усіх продуктів найменша різниця між регіонами на ринках курятини та соняшникової олії. Саме в цих галузях доля окремих гравців є високою, якщо не ключовою. А найбільша різниця в цінах - по картоплі та салу, що є продуктами, які виробляються практично лише в домогосподарствах. Тому й ціноутворення є хаотичним", - пояснив наведену статистику експерт.
У порівнянні із курятиною, ціноутворення на ринку свинини та яловичини є менш організованим. До прикладу, найвища вартість свинини - у Закарпатській області - 123,2 грн за кілограм продукту. Середня вартість продукту по Україні - 107,9 грн за кг. А отже, різниця в ціні становить всього 15,3 грн або 14%. А на ринку яловичини цей показник становить 11%.
Як повідомляв УНН, за даними Держстатистики, торік курятина залишалася найдешевшим видом м'яса.
У новому році м'ясо курки продовжує тримати пальму першості за найменшими ціновими показниками. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг курятини в середньому за 41,4 грн, кілограм свинини - за 65,1 грн. А яловичина обходилась українцям в середньому у 70 грн за кілограм продукту.
Також минулого року Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС, наростивши річний експорт продукту на 41,9%.