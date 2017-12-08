Ригондо выразил большую честь провести бой с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Кубинский двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо направил положительные слова в сторону украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко перед их очным противостоянием на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Twitter кубинца.
"Я отдаю дань Ломаченко, которую он заслужил. Воин из Украины, давай покажем этим людям, как настоящие чемпионы сталкиваются с испытаниями. Для меня будет большой честью сразиться с тобой в эту субботу", - говорится в записи Ригондо.
Отметим, что 9 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке пройдет бой Ломачено - Ригондо.
Как сообщалось ранее, украинский чемпион выразил желание перейти в другую весовую категорию после поединка с Ригондо.