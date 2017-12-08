Рігондо виразив велику честь провести бій з Ломаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Кубинський двократний олімпійський чемпіон Гільєрмо Рігондо направив позитивні слова в бік українського чемпіона WBO у другій напівлегкій ваговій категорії Василя Ломаченка перед їх очним протистоянням на цьому тижні, передає УНН з посиланням на Twitter кубинця.
"Я віддаю дань Ломаченко, яку він заслужив. Воїн з України, давай покажемо цим людям, як справжні чемпіони стикаються з випробуваннями. Для мене буде великою честю битися з тобою в цю суботу", - йдеться у записі Рігондо.
Відзначимо, що 9-го грудня в "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку пройде бій Ломачено – Рігондо.
Як повідомлялося раніше, український чемпіон виразив бажання перейти в іншу вагову категорію після двобою з Рігондо.