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Годовой доход министра финансов Данилюка достиг почти 580 тыс. грн

Годовой доход министра финансов Данилюка достиг почти 580 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году получил 579 тыс. 812 грн доходов в виде заработной платы. Об этом свидетельствуют данные декларации А.Данилюка, передает УНН.

Вместе с этим жена А.Данилюка в прошлом году заработала 36,3 тыс. грн.

Также, согласно электронной декларации, А.Данилюк имеет 3,5 тыс. долл. на банковских счетах.

Наряду с этим, министр финансов указал, что его жена имеет почти 89 тыс. грн на банковских счетах, 115 тыс. долл. и 12 тыс. фунтов стерлингов наличных.

Министр финансов и его жена имеют в общей собственности автомобиль БМВ X5 2008 года выпуска, жилой дом общей площадью 290 квадратных метров и земельный участок в населенном пункте Вишенки Бориспольского района Киевской области.

Напомним, министр финансов А.Данилюк задекларировал более 375,5 тыс. грн заработной платы, полученной в 2016 году.

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