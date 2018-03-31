Річний дохід міністра фінансів Данилюка сягнув майже 580 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк у 2017 році отримав 579 тис. 812 грн доходів у вигляді заробітної плати. Про це свідчать дані декларації О.Данилюка, передає УНН.
Разом з цим дружина О.Данилюка в минулому році заробила 36,3 тис. грн.
Також, згідно з електронною декларацією, О.Данилюк має 3,5 тис. дол. на банківських рахунках.
Поряд з цим, міністр фінансів вказав, що його дружина має майже 89 тис. грн на банківських рахунках, 115 тис. дол. та 12 тис. фунтів стерлінгів готівки.
Міністр фінансів та його дружина мають у спільній власності автомобіль БМВ X5 2008 року випуску, житловий будинок загальною площею 290 квадратних метрів та земельну ділянку у населеному пункті Вишеньки Бориспільського району Київської області.
Нагадаємо, міністр фінансів О.Данилюк задекларував більше 375,5 тис. грн заробітної плати, отриманої у 2016 році.