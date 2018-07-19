Годовщина Крещения Киевской Руси-Украины: перечень мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. УПЦ КП и УПЦ МП обнародовали перечень мероприятий, которые они проведут в честь 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы Церквей.
Так, Украинская православная церковь (КП) сообщила, что по этому случаю во Владимирском патриаршем кафедральном соборе (ул. Шевченко, 20) состоится торжественное богослужение, которые возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в сослужении епископата и духовенства Киевского Патриархата: 27 июля в 17:00 - Всенощное бдение; а 28 июля - 9:30 - 11:30 - Божественная литургия; 11:30 - Крестный ход - Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь.
Маршрут Крестного хода: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софиевская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.
Со своей стороны, Украинская православная церковь (МП) сообщила, что 27 июля в 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, около 13:30 начнется Крестный ход со святынями от Владимирской горки - до Киево-Печерской лавры. Вечером этого дня возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение.
Уже 28 июля в 8:00 в Киево-Печерской Лавре в 09:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.
Напомним, безопасность на мероприятиях до 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. правоохранителей.