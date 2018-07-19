Річниця Хрещення Київської Руси-України: перелік заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. УПЦ КП та УПЦ МП оприлюднили перелік заходів, які вони проведуть на честь 1030-ої річниці Хрещення Київської Руси-України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служби Церков.
Так, Українська православна церква (КП) повідомила, що з цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульв. Шевченка, 20) відбудуться урочисті богослужіння, які очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату: 27 липня о 17:00 — Всенічне бдіння; а 28 липня — 9:30 — 11:30 — Божественна літургія; 11:30 — Хресний хід — Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву.
Маршрут Хресного ходу: Володимирський собор — бульвар Шевченка — вулиця Володимирська — Софіївська площа — Михайлівська площа — парк Володимирська гірка.
Зі свого боку, Українська православна церква (МП) повідомила, що 27 липня о 13:00 на Володимирській гірці почнеться молебень, близько 13:30 розпочнеться Хресний хід зі святинями: від Володимирської гірки — до Києво-Печерської лаври. Ввечері цього дня біля Успенського собору, на площі, почнеться Всенічне бдіння.
Вже 28 липня о 08:00 у Києво-Печерській Лаврі о 09:00 на площі перед Успенським собором почнеться святкова Божественна літургія. Під час богослужіння віруючі зможуть вклонитися святиням.
Нагадаємо, безпеку на заходах до 1030-річчя Хрещення Київської Руси-України у Києві забезпечуватимуть близько 4,5 тис. правоохоронців.