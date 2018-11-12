Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы, за которую сам голосовал

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106929 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145713 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137065 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128491 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172115 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы, за которую сам голосовал

Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы, за которую сам голосовал

Киев  •  УНН

 • 5302 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы на примере работы Желтоводского лицея Днепропетровской области. Об этом политик написал в своем Facebook-аккаунте, передает УНН.

"Во время общения с сотрудниками лицея и ПТУ убедился в неэффективности образовательной реформы", - отметил Рыбалка и добавил, что радикалы требуют увеличения минимальной заработной платы до уровня 6000 тыс. грн.

Напомним, в сентябре 2017 года Верховная Рада проголосовала за образовательную реформу.

Рыбалка был среди тех 255 народных избранников, кто поддержал этот законопроект.

Как писал УНН, недавно радикал Рыбалка провалил очередное обещание, в частности, о зарплатах учителям.

Политик после посещения того же Желтоводского лицея заявил, что поставит вопрос о низких заработных платах педработников во время часа вопросов к правительству, однако сам этого не сделал.

Кроме того, отметим, что Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах. В частности, среди его законодательных инициатив нет ни одного "образовательного" законопроекта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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