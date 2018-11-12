Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы, за которую сам голосовал
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка заявил о неэффективности образовательной реформы на примере работы Желтоводского лицея Днепропетровской области. Об этом политик написал в своем Facebook-аккаунте, передает УНН.
"Во время общения с сотрудниками лицея и ПТУ убедился в неэффективности образовательной реформы", - отметил Рыбалка и добавил, что радикалы требуют увеличения минимальной заработной платы до уровня 6000 тыс. грн.
Напомним, в сентябре 2017 года Верховная Рада проголосовала за образовательную реформу.
Рыбалка был среди тех 255 народных избранников, кто поддержал этот законопроект.
Как писал УНН, недавно радикал Рыбалка провалил очередное обещание, в частности, о зарплатах учителям.
Политик после посещения того же Желтоводского лицея заявил, что поставит вопрос о низких заработных платах педработников во время часа вопросов к правительству, однако сам этого не сделал.
Кроме того, отметим, что Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах. В частности, среди его законодательных инициатив нет ни одного "образовательного" законопроекта.