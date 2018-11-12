Рибалка заявив про неефективність освітньої реформи, за яку сам голосував
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка заявив про неефективність освітньої реформи на прикладі роботи Жовтоводського ліцею Дніпропетровської області. Про це політик написав у своєму Facebook-акаунті, передає УНН.
"Під час спілкування з працівниками ліцею та ПТУ переконався в неефективності освітньої реформи", - зазначив Рибалка і додав, що радикали вимагають збільшення мінімальної заробітної плати до рівня 6000 тис. грн.
Нагадаємо, у вересні 2017 року Верховна Рада проголосувала за освітню реформу.
Рибалка був серед тих 255 народних обранців, хто підтримав цей законопроект.
Як писав УНН, нещодавно радикал Рибалка провалив чергову обіцянку, зокрема, про зарплати освітянам.
Політик після відвідин того ж Жовтоводського ліцею заявив, що порушить питання про низькі заробітні плати педпрацівників під час години запитань до уряду, однак сам цього не зробив.
Крім того, зауважимо, що Рибалка дбає про підтримку освітян лише на словах. Зокрема, серед його законодавчих ініціатив немає жодного "освітнього" законопроекту.