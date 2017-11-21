Рыбалка зарабатывает деньги на крови воинов АТО - Кравец о торговле S. Group с ОРДЛО

По словам бойца, Рыбалка должен сложить мандат нардепа, как он и сам это обещал АТОшникам в случае подтверждения его бизнеса в ОРДЛО.

"Мы обратились непосредственно к господину Рыбалке, чтобы он нам дал объяснение, как народный депутат. На что он нам сказал: "ребята, вами играют как атошникамы, все ложь и если вы найдете какое-либо отношение мое к финансированию террористов, или, что я занимаюсь какой-то торговой деятельностью - я сложу мандат". Это он нам в глаза сказал. На следующий день на телекамеры он вышел и сказал что он достиг компромисса, и что мы довольные вернулись. Но это была откровенная ложь", - рассказал Кравец.

Боец добавил, что АТОшники ожидают соответствующей реакции на данные о бизнесе Рыбалки с ЛДНР от Ляшко и других нардепов.

"Господин Рыбалка лжец, потому что он говорит одно, а делает другое. И сейчас, когда сегодня мы доказали четко, что господин Рыбалка является непосредственным торговцем с ЛДНР, что он зарабатывает средства на крови наших ребят, а из них он финансирует свою партию и тратит их на проституток в Европе... мы сегодня к нему обращаемся, а он меняет номера телефонов...

Мы обращались и к лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, чтобы он отреагировал на действия своего депутата. И обращались к другим народным депутатам, чтобы они также отреагировали, насколько им приятно сидеть рядом с человеком, который финансирует терроризм? Как можно сидеть в одном зале с мерзавцем который финансирует терроризм?", - подчеркнул АТОшник.

О.Кравец добавил, что по делу о торговле снеками S. Group (принадлежит семье Рыбаки) с ОРДЛО должна тщательно разобраться СБУ.

"Мы очень рады тому, что СБУ услышала и атошников и журналистов. Сегодня это возможно начало того, что именно журналистские расследования положат конец торговле на крови. Потому что мы войну никогда не завершим, если она будет кому-то выгодна", - добавил боец.

Напомним СБУ расследует уголовное производство против должностных лиц S. Group по подозрению в финансировании терроризма. Речь об организации сбыта снеков на территории ОРДЛО.

Два менеджера снеквого бизнеса Рыбалки уже арестованы.

Добавим, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).