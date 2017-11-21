Рибалка заробляє гроші на крові воїнів АТО - Кравець про торгівлю S. Group з ОРДЛО

За словами бійця, Рибалка має скласти мандат нардепа, як він і сам це обіцяв АТОвцям у разі підтвердження його бізнесу в ОРДЛО.

"Ми звернулися безпосередньо до пана Рибалки, щоб він нам дав пояснення, як народний депутат. На що він нам сказав: "хлопці, вами грають як атошниками, все брехня і якщо ви найдете будь-яке відношення моє до фінансування терористів, або, що я займаюсь якоюсь торговельною діяльністю - я складу мандат". Це він нам в очі сказав. На наступний день на телекамери він вийшов і сказав що він досяг компромісу, і що ми задоволені повернулись. Але це була відверта брехня", - розповів Кравець.

Боєць додав, що АТОвці очікують відповідної реакції на дані про бізнес Рибалки з ЛДНР від Ляшка та інших нардепів.

"Пан Рибалка є брехуном, бо він говорить одне, а робить інше. І зараз, коли сьогодні ми довели чітко, що пан Рибалка є безпосереднім торговцем з ЛДНР, що він заробляє кошти на крові наших хлопців, а з них він фінансує свою партію та витрачає їх на повій у Європі… ми сьогодні до нього звертаємося, а він змінює номери телефонів…

Ми звертались і до лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, щоб він відреагував на дії свого депутата. І звертались до інших народних депутатів, щоб вони також відреагували, на скільки їм приємно сидіти поряд із людиною яка фінансує тероризм? Як можна сидіти в одному залі із мерзотником який фінансує тероризм?", - наголосив АТОвець.

О.Кравець додав, що у справі про торгівлю снеками S. Group (належить родині Рибалки) з ОРДЛО має ретельно розібратися СБУ.

"Ми дуже раді тому, що СБУ почула і атошників і журналістів. Сьогодні це можливо початок того, що саме журналістські розслідування покладуть край торгівлі на крові. Тому що ми війну ніколи не завершимо, якщо вона буде комусь вигідна", - додав боєць.

Нагадаємо СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб S. Group за підозрою у фінансуванні тероризму. Мова про организацію збуту снеків на території ОРДЛО.

Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки вже заарештовані.

Додамо, що раніше в ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).