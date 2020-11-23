РФ обвинила Украину в том, что она не имлементировала в закон "формулу Штайнмайера"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По мнению Москвы, с согласованных договоренностей на Парижском саммите в декабре 2019 года выполненными можно считать только две — обмен удерживаемыми лицами и прекращение огня, а также РФ обвинила Украину в том, что она “до сих пор не имплементировала формулу Штайнмайера в свое законодательство”. Об этом говорится в сообщении пресслужбы посольства РФ в Украине, передает УНН.