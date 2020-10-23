Фракція "СН" не обговорює імплементацію “формули Штайнмайєра” в законодавство - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Імплементація “формули Штайнмайєра” в законодавство наразі не обговорюється фракцією “Слуга народу”, у неї немає консолідованої позиції з цього питання. Про це за підсумками своєї поїздки на схід України сказав голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Ми поки не маємо консолідованої позиції всієї фракції”, — сказав Арахамія, коментуючи нардепа Андрія Костіна про те, що у закон про особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО включать “формулу Штайнмайєра”.
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“Ми цього не обговорювали, цього немає зараз ні в якому порядку денному”, — додав він.
Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу” Андрій Костін заявив, що ідуть переговори про те, що у закон про особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО включать “формулу Штайнмайєра”.