Арахамія: ставлення військових до розведення сил на Донбасі - неоднозначне

"Ставлення військових (до розведення сил - ред.) - неоднозначне. З одного боку вони дуже активно вітають, що менше жертв, в тому числі серед військових, бойових практично немає. З іншого боку, їм дуже не подобається те, що вже напівзруйновані оборонні позиції противника, зараз йде їх відновлення, використовуючи перемир'я", - сказав Арахамія.

За його словами, саме поїздки на Донбас на кшталт тієї, що зробили на цьому тижні депутати, потрібні для того, "щоб скласти інтегральну картинку" того, що відбувається на сході країни.

Нагадаємо, напередодні народні депутати від "Слуги народу" повернулися з Донбасу.