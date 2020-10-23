Арахамия: отношение военных к разведению сил на Донбассе - неоднозначное

"Отношение военных (к разведению сил - ред.) - неоднозначное. С одной стороны они очень активно приветствуют, что меньше жертв, в том числе среди военных, боевых практически нет. С другой стороны, им очень не нравится то, что уже полуразрушенные оборонительные позиции противника, сейчас идет их восстановление, используя перемирие", - сказал Арахамия.

По его словам, именно поездки на Донбасс вроде той, что сделали на этой неделе депутаты, необходимы для того, "чтобы составить интегральную картинку" происходящего на востоке страны.

Напомним, накануне народные депутаты от "Слуги народа" вернулись из Донбасса.