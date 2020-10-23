Фракция "СН" не обсуждает имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Имплементация “формулы Штайнмайера” в законодательство пока не обсуждается фракцией “Слуга народа”, у нее нет консолидированной позиции по этому вопросу. Об этом по итогам своей поездки на восток Украины сказал председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы пока не имеем консолидированной позиции всей фракции", - сказал Арахамия, комментируя нардепа Андрея Костина о том, что в закон об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО включат "формулу Штайнмайера".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия: отношение военных к разведению сил на Донбассе - неоднозначное
"Мы это не обсуждали, этого нет сейчас ни в одной повестке дня", - добавил он.
Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин заявил, что идут переговоры о том, что в закон об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО включат "формулу Штайнмайера".