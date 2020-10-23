Фракция "СН" не обсуждает имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство - Арахамия

"Мы пока не имеем консолидированной позиции всей фракции", - сказал Арахамия, комментируя нардепа Андрея Костина о том, что в закон об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО включат "формулу Штайнмайера".

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"Мы это не обсуждали, этого нет сейчас ни в одной повестке дня", - добавил он.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин заявил, что идут переговоры о том, что в закон об особом статусе местного самоуправления в ОРДЛО включат "формулу Штайнмайера".