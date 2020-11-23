РФ звинуватила Україну в тому, що вона не імлементувала в закон "формулу Штайнмайєра"

“Не дивлячись на необхідність прийняття постійно діючого нормативно-правового акта про особливий статус Донбасу, як це передбачено мінським „Комплексом заходів“, Україна досі не виконала зобов’язання по імплементації „формули Штайнмайера“ в своє законодавство”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що позиція України після домовленостей на Паризькому саміті нібито “неконструктивна”.

“Сьогодні тільки два з узгоджених в Парижі заходів можна вважати частково виконаними: обмін утримуваними особами (29 грудня 2019 року і 16 квітня 2020 року) і припинення вогню (набрало чинності 27 липня 2020 року)”, — зазначено в тексті.

Також наголошується, що незважаючи на значне скорочення числа обстрілів в Донбасі з 27 липня 2020 року, “порушення режиму припинення вогню фіксуються там і до цього дня”, при цьому російська сторона не згадує бойовиків і їх обстріли українських позицій.

“Триває переміщення Україною озброєнь, в тому числі важкої військової техніки, поблизу лінії зіткнення. Українські збройні сили традиційно використовують залізничні станції в логістичних цілях і створюють перешкоди для відстеження перекидання озброєнь. Українська сторона фактично заморозила виконання інших рішень Паризького саміту і не виявляє зацікавленості в реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей”, — заявили російські дипломати.

Як повідомляв УНН раніше, імплементація “формули Штайнмайера” в законодавство поки не обговорюється фракцією “Слуга народу”, у неї немає консолідованої позиції з цього питання.

Додамо, ще влітку представник РФ в ТКГ Борис Гризлов закликав до “додаткових кроків для налагодження діалогу Києва та Донбасу”.