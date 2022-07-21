рф собирается аннексировать пятую часть Украины к середине сентября - Вloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. россия собирается аннексировать захваченные украинские земли до середины сентября. За это время оккупанты готовят так называемые референдумы о присоединении к россии. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники, информирует УНН.
Детали
По словам людей, знакомых со стратегией, кремль спешит провести референдумы на украинских территориях, оккупированных его войсками, чтобы присоединить их к россии до 15 сентября. Официальные лица готовятся организовать голосование в районах, контролируемых российскими военными. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Журналисты отмечают, что руководит проектом "будущей аннексии" первый заместитель главы администрации кремля Сергей Кириенко, регулярно посещающий оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой чиновников к референдумам.
По данным Вloomberg, пока неясно, какие результаты голосования может получить россия после того, как миллионы украинцев покинули свой дом после 24 февраля, но кремль имеет "многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов".
В то время как россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами. Кроме того, международное сообщество, скорее всего, сочтет любые референдумы незаконными, как это было, когда россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.
Однако кремль категорически отрицает, что планирует голосование в оккупированных регионах.
"Определение дальнейшей судьбы этих людей в их руках. Если они собираются проводить какие-то референдумы, это будет их решение", - заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.
Журналисты подчеркнули, что если россии удастся аннексировать все территории, которые она сейчас удерживает, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, создавая сухопутную связь с Крымом и ключевые черноморские экспортные маршруты.
Дополнение
20 июля лавров заявил, что "географические задачи" войны рф против Украины изменились из-за того, что Запад "накачивает Украину все более дальнобойным оружием", и пригрозил захватом новых территорий.