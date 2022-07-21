рф збирається анексувати п’яту частину України до середини вересня - Вloomberg

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За словами людей, знайомих зі стратегією, Кремль поспішає провести референдуми на українських територіях, окупованих його військами, щоб приєднати їх до росії до 15 вересня. Офіційні особи готуються організувати голосування в районах, які наразі контролюються російськими військовими. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Журналісти зазначають, що керує проєктом "майбутньої анексії" перший заступник глави адміністрації кремля сергій кирієнко, який регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою чиновників до референдумів.

За даними Вloomberg, наразі неясно, які результати голосування може отримати росія після того, як мільйони українців залишили свій дім після 24 лютого, однак кремль має "багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів".

У той час як росія створила окупаційну владу в захоплених регіонах України, ввела рубль для розрахунків і почала роздавати свої паспорти, багато жителів ОРДЛО вважають її війська окупантами. Крім того, міжнародна спільнота, швидше за все, вважатиме будь-які референдуми незаконними, як це було, коли росія шляхом голосування під дулами автоматів анексувала Крим у 2014 році.

Проте кремль категорично заперечує, що планує голосування в окупованих регіонах.

"Визначення подальшої долі цих людей в їхніх руках. Якщо вони збираються проводити якісь референдуми, це буде їх рішення", - заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков.

Журналісти наголосили, що якщо росії вдасться анексувати всі території, які вона зараз утримує, вона контролюватиме приблизно п’яту частину України, створюючи сухопутний зв’язок із Кримом та ключові чорноморські експортні маршрути.

Доповнення

20 липня лавров заявив, що "географічні завдання" війни рф проти України змінилися через те, що Захід "накачує Україну дедалі більш далекобійною зброєю", і пригрозив захопленням нових територій.