РФ увеличила поставки боеприпасов на Донбасс - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ увеличили поставки боеприпасов и военного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
По данным разведки, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества для обеспечения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
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Напомним, по данным разведки, оккупанты в Донбассе начали ротацию личного состава.