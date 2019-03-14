РФ увеличила поставки боеприпасов на Донбасс - разведка

По данным разведки, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества для обеспечения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Напомним, по данным разведки, оккупанты в Донбассе начали ротацию личного состава.