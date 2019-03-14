РФ збільшила поставки боєприпасів на Донбас — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ збільшило поставки боєприпасів та військового майна на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
За даними розвідки, з початку цього тижня збільшились обсяги поставок з території Росії боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна для забезпечення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
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Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти на Донбасі розпочали ротацію особового складу.