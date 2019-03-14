Росія сформувала нові полки біля українських кордонів - розвідка Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Збройні сили Російської федерації сформували нові маневрові полки, в тому числі танкові, більшість з яких розташована недалеко від України і Білорусі, а також біля кордонів Євросоюзу. Про це йдеться в новій доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, опублікованій 12 березня, передає УНН.
"Єдина серйозна загроза регіональної безпеки, включаючи існування і суверенітет Естонії та інших держав Балтійського моря, виходить від Росії", - починають доповідачі свій звіт.
Вони вважають, що загроза, що йде від Росії, включає в себе не тільки політичну підривну або шпигунську діяльність, а й потенційну військову загрозу.
Повідомляється, що в 2018 році Росія продовжила нарощувати військові потужності уздовж західного кордону. Російські збройні сили сформували сім нових маневрових полків, в тому числі чотири танкових полки, які базуються менш ніж в 50 кілометрах від кордону.
На думку розвідки, більшість цих підрозділів розташоване недалеко від України і Білорусі, але Псковська повітряно-десантна дивізія поблизу естонського кордону стала першою дивізією російських повітряно-десантних військ, яка буде посилена третім полком.
"Це показує, що в пріоритетному західному напрямку російські збройні сили готуються до можливої війни на широкому фронті", - йдеться в доповіді.
Розвідка переконана, що режим Володимира Путіна готовий застосувати військову силу проти інших країн, а в Європі після холодної війни Росія - єдина країна, яка почала військову атаку на суверенну державу, причому зробила це двічі, напавши на Грузію і Україну.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Естонії Керсті Кальюлайд позбавила армійських звань військового, якого засудили за шпигунство на користь розвідки Російської Федерації.