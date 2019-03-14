Росія сформувала нові полки біля українських кордонів - розвідка Естонії

КИЇВ. 14 березня. УНН. Збройні сили Російської федерації сформували нові маневрові полки, в тому числі танкові, більшість з яких розташована недалеко від України і Білорусі, а також біля кордонів Євросоюзу. Про це йдеться в новій доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, опублікованій 12 березня, передає УНН.