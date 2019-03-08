Президент Эстонии лишил званий бывшего военного, который был шпионом РФ

У осужденного Дениса Метсаваса отобрали все звания, который тот получил с 1999 до 2015 года - от прапорщика до майора.



Как сообщал УНН, 11 февраля двое мужчин - 38-летний Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин - были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации Москве.



Так, суд в понедельник приговорил Метсаваса до 15 лет и шести месяцев лишения свободы, Волину дали шесть лет.

Метсавас и Волин работали на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ), собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию, пишет издание.

Первый осуществлял антигосударственные преступления более десяти лет, второй - около пяти, кроме того, роль Волина у них была значительно меньше. Незаконная деятельность Метсаваса и Волина имела место в Эстонии и России. Эстонцы передавали информацию за вознаграждение установленным каналам связи и в ходе личных встреч.

Сообщается, что отец и сын были арестованы в сентябре 2018 года.