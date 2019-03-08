Президент Естонії позбавила звань колишнього військового, який був шпигуном РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд позбавила армійських звань військового, якого засудили за шпигунство на користь розвідки Російської федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
У засудженого Дениса Метсаваса відібрали всі звання, який той отримав з 1999 до 2015 року - від прапорщика до майора.
Як повідомляв УНН, 11 лютого двоє чоловіків - 38-річний Денис Метсавас і його 65-річний батько Петро Волін - були визнані винними у державній зраді і передачі внутрішньої інформації Москві.
Так, суд у понеділок засудив Метсаваса до 15 років і шести місяців позбавлення волі, Воліну дали шість років.
Метсавас і Волін працювали на Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ), збираючи і передаючи державні таємниці Естонії, засекречену службову і внутрішню інформацію, пише видання.
Перший здійснював антидержавні злочини більше десяти років, другий - близько п'яти, крім того, роль Воліна в них була значно менша. Незаконна діяльність Метсаваса і Воліна мала місце в Естонії і Росії. Естонці передавали інформацію за винагороду встановленими каналами зв'язку і під час особистих зустрічей.
Повідомляється, що батько і син були заарештовані у вересні 2018 року.