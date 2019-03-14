Россия сформировала новые полки возле украинских границ – разведка Эстонии

"Единственная серьезная угроза региональной безопасности, включая существование и суверенитет Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит от России", - начинают докладчики свой отчёт.

Они полагают, что угроза, исходящая от России, включает в себя не только политическую подрывную или шпионскую деятельность, но и потенциальную военную угрозу.

Сообщается, что в 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы. Российские вооруженные силы сформировали семь новых маневровых полков, в том числе четыре танковых полка, базирующихся менее чем в 50 километрах от границы.

По мнению разведки, большинство этих подразделений расположено недалеко от Украины и Беларуси, но Псковская воздушно-десантная дивизия вблизи эстонской границы стала первой дивизией российских воздушно-десантных войск, которая будет усилена третьим полком.

"Это показывает, что в приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте", - говорится в докладе.

Разведка убеждена, что режим Владимира Путина готов применить военную силу против других стран, а в Европе после холодной войны Россия - единственная страна, которая начала военную атаку на суверенное государство, причём сделала это дважды, напав на Грузию и Украину.

Как сообщал УНН, ранее Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила армейских званий военного, которого осудили за шпионаж в пользу разведки Российской Федерации.