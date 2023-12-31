рф запустила по Украине уже около 3,8 тысячи дронов-камикадзе

С сентября прошлого года россияне запустили по Украине около 3,8 тысяч дронов-камикадзе. Уничтожено около 3 тысяч. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Именно дронов-камикадзе по территории нашего государства около 3 800 запущено с сентября прошлого года, когда начали применять ударные БпЛА. Где-то около 3 000 уничтожено Силами обороны - сказал Игнат.

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.

Из 49 ударных дронов, которые россия запустила ночью по Украине, большинство было направлено на прифронтовую территорию.