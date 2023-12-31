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рф запустила по Украине уже около 3,8 тысячи дронов-камикадзе

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 09:38  •  13100 просмотра

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С сентября прошлого года россияне запустили около 3800 беспилотников над Украиной. Украинские силы воздушной обороны уничтожили около 3000 из них.

С сентября прошлого года россияне запустили по Украине около 3,8 тысяч дронов-камикадзе. Уничтожено около 3 тысяч.  Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона,  передает корреспондент УНН

Детали 

Именно дронов-камикадзе по территории нашего государства около 3 800 запущено с сентября прошлого года, когда начали применять ударные БпЛА. Где-то около 3 000 уничтожено Силами обороны

- сказал Игнат. 

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.

Из 49 ударных дронов, которые россия запустила ночью по Украине, большинство было направлено на прифронтовую территорию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
рф запустила по Україні вже близько 3,8 тисячі дронів-камікадзе 
russia has already launched about 3.8 thousand kamikaze drones in Ukraine
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рф запустила по Украине уже около 3,8 тысячи дронов-камикадзе

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