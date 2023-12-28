рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины

В кремле запланировали очередную гибридную кампанию против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В середине декабря 2023 года в москве состоялось заседание так называемого института стран СНГ, который находится под полным контролем администрации российского диктатора и финансируется из бюджета государства-агрессора. Темой собрания стала война против Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что при обсуждении перспектив дальнейшего военного противостояния кремлевские так называемые эксперты пришли к выводу, что украинское командование перешло к позиционной обороне с целью:

- срыва российского наступления зимой и весной 2024 года;

- укрепление оборонительных линий;

- усиление системы ПВО;

- накопление боеприпасов;

- формирование боеспособного резерва.

"По оценкам московитов, такой сценарий сделает невозможным дальнейший захват Украины силовыми методами. Поэтому в среде кремлевских аналитиков отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранения Украиной выходов к Черному морю и наличия "прозападного режима" в Киеве", - отмечается в сообщении.

Разведка сообщила, что также на московской встрече звучали призывы запустить очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов".

"Цель кампании - подорвать легитимность Президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые якобы являются союзниками и партнерами россии, и - если получится - среди украинских граждан", - информирует разведка.

Дополнение

Спецслужбы рф начали реализацию новой информационной атаки в отношении украинцев, находящихся в других странах.