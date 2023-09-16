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рф зимой может снова атаковать ракетами энергетическую инфрастурктуру Украины - Минобороны Британии

Киев • УНН

 • 200423 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Существует реальная возможность, что рф снова может применить ракеты против объектов украинской энергетической инфраструктуры в течение зимы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В Минобороны Британии напомнили, что в период с октября 2022 года по март 2023 года россия наносила дальние удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины.

Крылатые ракеты воздушного запуска, особенно современные AS-23a KODIAK, были основой большинства этих ударных миссий. россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы наносить удары из глубины российской территории.

Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года расходы на крылатые ракеты сократились, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия по увеличению темпов производства крылатых ракет.

Цитата

"...россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет. Существует реальная возможность, что россия снова сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним

Как пишет New York Times, россия превысила довоенный уровень производства ракет, вопреки санкциям, которые были введены Западом. В связи с этим Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в течение ближайших месяцев. 

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