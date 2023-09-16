рф зимой может снова атаковать ракетами энергетическую инфрастурктуру Украины - Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Существует реальная возможность, что рф снова может применить ракеты против объектов украинской энергетической инфраструктуры в течение зимы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В Минобороны Британии напомнили, что в период с октября 2022 года по март 2023 года россия наносила дальние удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины.
Крылатые ракеты воздушного запуска, особенно современные AS-23a KODIAK, были основой большинства этих ударных миссий. россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы наносить удары из глубины российской территории.
Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года расходы на крылатые ракеты сократились, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия по увеличению темпов производства крылатых ракет.
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"...россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет. Существует реальная возможность, что россия снова сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Напомним
Как пишет New York Times, россия превысила довоенный уровень производства ракет, вопреки санкциям, которые были введены Западом. В связи с этим Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в течение ближайших месяцев.