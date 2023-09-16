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рф взимку можне знову атакувати ракетами енергетичну інфрастурктуру України - Міноборони Британії

рф взимку можне знову атакувати ракетами енергетичну інфрастурктуру України - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 200423 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Існує реальна можливість, що рф знову може застосувати ракети проти об’єктів української енергетичної інфраструктури протягом зими. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

У Міноборони Британії нагадали, що у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року росія завдавала дальніх ударів по національній енергетичній інфраструктурі України.

Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні AS-23a KODIAK, були основою більшості цих ударних місій. росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб завдавати удари з глибини російської території.

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на крилаті ракети скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет.

Цитата

"... росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет. Існує реальна можливість, що росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо

Як пише New York Times, росія перевищила довоєнний рівень виробництва ракет, всупереч санкціям, що були запроваджені Заходом. У зв’язку з цим Україна стає особливо вразливою для посилення атак протягом найближчих місяців. 

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