рф взимку можне знову атакувати ракетами енергетичну інфрастурктуру України - Міноборони Британії

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У Міноборони Британії нагадали, що у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року росія завдавала дальніх ударів по національній енергетичній інфраструктурі України.

Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні AS-23a KODIAK, були основою більшості цих ударних місій. росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб завдавати удари з глибини російської території.

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на крилаті ракети скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет.

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"... росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет. Існує реальна можливість, що росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо

Як пише New York Times, росія перевищила довоєнний рівень виробництва ракет, всупереч санкціям, що були запроваджені Заходом. У зв’язку з цим Україна стає особливо вразливою для посилення атак протягом найближчих місяців.