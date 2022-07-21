рф уже использовала от 55 до 60% высокоточных ракет – ГУР

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"По состоянию на сегодняшний день, россия использовала от 55 до 60% тех запасов высокоточных ракет, которые они имели до войны. Больше всего использовано баллистических ракет к комплексу "Искандер". Поэтому сейчас можем замечать, что давно уже не видели применения этой ракеты" , – сказал Скибицкий.

Детали

По его словам, многие составляющие для этих ракет были иностранного производства, а ограничения, введенные международными санкциями, не позволяют открыто ввозить эти составляющие. Но у россии есть большие запасы советского союза. Подсчитать, сколько там осталось очень сложно.

По данным ГУР, оккупанты пытаются возобновить производство высокоточных ракет.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 17 июля россия применила против Украины более 3 тысяч ракет.