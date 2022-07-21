рф вже використала від 55 до 60% високоточних ракет – ГУР

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"Станом на сьогодні, росія використала від 55 до 60% тих запасів високоточних ракет, які вони мали до війни. Найбільше використано балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Тому зараз можемо помічати, що давно вже не бачили застосування цієї ракети", - сказав Скібіцький.

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За його словами, багато складових для цих ракет були іноземного виробництва, а обмеження, які введенні міжнародними санкціями, не дозволяють відкрито ввозити ці складові. Але росія має великі запаси радянського союзу. Підрахувати скільки там залишилось дуже складно.

За даними ГУР, окупанти намагаються відновити виробництво високоточних ракет.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на вечір 17 липня росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет.